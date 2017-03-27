Депутат бундестага: немцы должны устроить Евровидению бойкот

Если украинские власти не пустят российскую певицу Юлию Самойлову на конкурс "Евровидение", который будет проходить в Киеве, Германия должна воздержаться от участия, считает германский политик и деятель культуры Дитер Дем. По его мнению, Киев обязан обеспечить возможность участия российской певицы в конкурсе.

Украина запретила певице Юлии Самойловой въезд в страну из-за того, что она ранее выступала в Крыму. Полуфиналы конкурса "Евровидение" пройдут в Киеве 9 и 11 мая, финал – 13 мая.

Дитер Дем, композитор и певец, депутат от партии "Левые" в бундестаге в эфире радио Sputnik подверг критике позицию Киева.

"Это решение не способствует продвижению искусства и противоречит самой идее конкурса "Евровидение"", – сказал Дитер Дем.

По его словам, конкурс мог бы способствовать сближению народов там, где политики терпят неудачу. Автор песен, певец и политик сам в прошлом принимал участие в предварительном отборе на "Евровидение". Поэтому он знает, что "артисты там ближе друг к другу, чем этого хотят политики".

Киевские спецслужбы объявили о запрете на въезд российской певицы в страну, сославшись на украинский закон, по которому каждому, кто бывал в Крыму после марта 2014, будет отказано во въезде. Киев отказывает во въезде также тем, кто бывал на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Депутат бундестага от партии "Левые" считает такую практику неправильной.

"Должны быть, по крайней мере, исключения. Мои коллеги в бундестаге Андрей Хунко, Вольфганг Герке и другие тоже не смогли въехать, хотя они только привозили медикаменты в детскую больницу в Донбассе. Затем украинские власти преследовали их самыми гнусными и, как я считаю, непарламентскими методами. Нужно, конечно, делать исключения – а в случае этой артистки тем более", – полагает Дитер Дем.

По словам депутата бундестага, "Евровидение" впервые "в такой радикальной форме" используется в политических целях. Он ожидает, что организаторы конкурса в Европейском вещательном союзе (EBU) окажут давление на украинские власти для отмены запрета на въезд российской певицы.

"Я вместе с коллегой Андреем Хунко заявил, что если этого не случится и украинское правительство не изменит решение, мы будем призывать немецких участников в знак солидарности со свободой творчества отказаться от участия", – сообщил Дитер Дем.

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