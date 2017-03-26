«Украину» демилитаризуют и продадут за долги

Президент Украины Петр Порошенко приказал демилитаризовать и продать крейсер «Украина», об этом сообщает издание «НикВести» со ссылкой на первого замглавы Николаевской облгосадминистрации Вячеслава Боня. Такое заявление Бонь сделал, выступая на митинге работников Судостроительного завода завода имени 61 коммунара.

«У вас стоит крейсер «Украина», есть указ президента о его демилитаризации. Если снять вооружение и продать то, что останется – там хватит на компенсацию ваших зарплат, еще и останется три раза на столько же. Там есть корпус и турбины, они востребованы», - успокоил работников завода чиновник, отвечая на вопрос о зарплатных долгах.

Ранее стало известно, что рабочие Судостроительного завода имени 61 коммунара провели митинг, требуя выплаты долгов по зарплате и перевода средств на содержание недостроенного крейсера «Украина», который хранится в акватории предприятия.

Ракетный крейсер «Украина» - советский и украинский военный ракетный крейсер, четвёртый корабль проекта 1164 «Атлант», входит в состав ВМС Украины. Недостроенный корабль уже 32 года хранится на территории упомянутого судостроительного завода.