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Захарова отреагировала на запрет въезда Самойловой на Украину
Мария Захарова заявила, что настал «момент истины для европейского сообщества». Официальный представитель министерства иностранных дел России призвала решить, поддерживают ли в Европе украинских радикалов или выступают за европейские «базовые ценности». Свое заявление Захарова сделала в своем аккаунте в Facebook.
«Думаю, что сейчас момент истины для европейского сообщества: пойдет ли оно на по поводу у СБУ и мотивирует украинских радикалов на дальнейшие «подвиги», тем самым просто похоронив все усилия по минскому процессу, или все-таки докажет, что Европа с ее базовыми ценностями, за которые, кстати, на словах всегда выступали украинские политики, еще жива», — написала Захарова.
Захарова также добавила, что Служба безопасности Украины (СБУ) пыталась доказать, что «закон один для всех», однако «сработал этот тезис только в отношении российской певицы». По мнению представителя МИД РФ, в ведомстве были разработаны специальные предписания, ограничивающие российским гражданам свободу слова на Украине. 22 марта СБУ запретила российской представительнице на «Евровидении» Юлии Самойловой посещать Украину в течение трех лет. В ведомстве заявили, что артистка нарушила законодательство страны. В МИД РФ решение украинских властей назвали «циничным и бесчеловечным». В Киеве Самойлову обвиняют в посещении в 2015 году Крыма без согласования поездки с украинскими властями. Юлия Самойлова должна была выступить на «Евровидении» с песней «Flame is Burning». Конкурс пройдет в Киеве, полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, финал шоу пройдет 13 мая.
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