В ДНР не исключили проведения в будущем референдума о присоединении к РФ

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко не исключает проведения референдума о присоединении ДНР к России, но считает, что "всему свое время".

Ранее глава ЛНР Игорь Плотницкий также заявлял, что выступает за проведение в Донбассе референдума о присоединении к России.

"Чтобы проводить этот референдум, его нужно проводить на территории всей Донецкой области, где проходил референдум в 2014 году. Всему свое время. Если такое решение назреет, референдум будет объявлен", — сказал Захарченко в ходе прямой линии с жителями подконтрольной Киеву территории Донбасса.