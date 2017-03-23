СБУ обещала проверить информацию о визите певицы из Армении в российский Крым

Напомним, СБУ запретила въезд на Украину российской участнице «Евровидения» Юлии Самойловой в связи с тем, что она посещала Крым.

Позднее СМИ сообщили, что СБУ может запретить Арутюнян въезд на Украину в связи с ее возможным посещением российского Крыма.