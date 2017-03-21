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Савченко пришла на заседание Рады в пуховике и на каблуках

Украинский депутат Надежда Савченко пришла на заседание Верховной рады в пуховике и на каблуках.
Как пишут украинские СМИ, стоимость такого пуховика оценивается в 5189 гривен (примерно 11 тыс. рублей).

Фото: Аркадий Манн, "Страна"

12 марта Савченко появилась в эфире украинского телеканала NewsOne в обновлённом образе.
Позднее российский стилист и дизайнер Влад Лисовец в комментарии НСН оценил новый имидж депутата Верховной рады Надежды Савченко.
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Верховная Рада
Влад Лисовец Надежда Савченко
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