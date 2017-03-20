В Харькове осквернили мемориал погибшим бойцам АТО

В Харькове неизвестные разорвали мемориальный плакат с фотографиями погибших участников АТО (антитеррористическая операция, так называют в Киеве военный конфликт в Донбассе). Об этом в понедельник, 20 марта, сообщает «ТСН».

По информации телеканала, плакат около года назад изготовили местные волонтеры. Он был размещен в центре города, на площади Свободы.

Полицейские внесли происшествие в единый журнал учета правонарушений. Они рассчитывают найти виновных, просмотрев записи расположенных поблизости камер видеонаблюдения.

1 марта сообщалось, что в Киеве неизвестные вновь облили краской памятник украинским военнослужащим, погибшим в Донбассе. «Вандалами уже в третий раз поврежден памятный знак героям Голосеевского района, которые погибли во время проведения антитеррористической операции на востоке Украины», — сказали в районном коммунальном предприятии.

В январе в Кривом Роге Днепропетровской области неизвестные сожгли украинский флаг у стеллы «героев АТО». Мемориал также подвергся осквернению повторно. В мае 2016-го в Полтаве были разбиты три мемориальные доски участникам военных действий в Донбассе.

Вооруженное противостояние в Донбассе началось весной 2014-го после того, как Киев начал силовое подавление выступлений в Донецкой и Луганской областях.