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В Белоруссии обнаружили радиоактивные вещества в следовавшем в Европу самолете
Радиоактивные вещества были выявлены на борту самолета, следовавшем из Армении транзитом через Белоруссию в одну из европейских стран, об этом сообщил белорусский президент Александр Лукашенко. С таким заявлением Лукашенко выступил в понедельник во время совещания по вопросам организации белорусско-российских учений «Запад-2017», передает БелТА.
Лукашенко поручил провести расследование инцидента и доложить о его результатах.
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