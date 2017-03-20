Президент Украины сравнил транш МВФ с воздухом

Кроме того, он раскритиковал действия «отдельных политиканов», которые вместе с внешними врагами пытались поставить подножку по принятию решений по выполнению условий МВФ. «Хочу подчеркнуть, что никто нас не остановит на пути реформ», — подчеркнул глава украинского государства.

По словам Порошенко, страна уже соответствует всем условиям, поставленным Евросоюзом для предоставления финансовой помощи. Эта помощь, отметил президент, поступит сразу после получения средств МВФ на счета в Нацбанке, — это 600 миллионов евро дополнительных средств.