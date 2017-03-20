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Лукашенко: Пятая колонна при поддержке Запада пытается нагнетать ситуацию в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что пятая колонна при поддержке западных спецслужб пытается нагнетать ситуацию в стране.
«Нас больше волнуют попытки современными методами противоборства, противостояния нагнетать обстановку внутри Беларуси и вести против неё соответствующие действия», — цитирует БелТА Лукашенко.
Он отметил, что это пытается сделать пятая колонна при поддержке западных спецслужб.
«Имеется в виду попытка нашей пятой колонны при поддержке, опять же, мы это фиксируем, я тут никого абсолютно не запугиваю, финансировании западных фондов и руководстве западными спецслужбами наших отморозков, которые сбежали за границу, — попытка нагнетать ситуацию в Беларуси», — пояснил глава государство.
Он добавил, что власти справятся с подобными ситуациями.
Также Лукашенко заявил, что намерен продолжать развивать сотрудничество с Россией в военной сфере.
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