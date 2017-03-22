«Укроп» потребовал национализировать украинские банки с российским капиталом

Политическая партия «Укроп» («Украинское объединение патриотов») потребовала от президента Петра Порошенко национализировать работающие на Украине банки с российским капиталом. Соответствующее заявление размещено на сайте партии.

«Мы требуем от президента Украины безотлагательно созвать СНБО (Совет национальной безопасности и обороны Украины — прим. «Ленты.ру») и рассмотреть вопрос о блокировании работы российских банков — как государственных, так и частных — с последующим их переходом в собственность украинского государства», — сообщается в заявлении.

В партии выступают против введенных ранее санкций в отношении кредитных организаций с российским капиталом. Эти меры националисты считают недостаточными, а также выгодными властям и главе Нацбанка Валерии Гонтаревой

21 марта президент Сбербанка Герман Греф заявил, что финансовая оргнизация рассматривает варианты максимально быстрого выхода с украинского рынка.

В середине месяца президент Украины Петр Порошенко утвердил на год санкции против Сбербанка, Веста Банка, Акционерного коммерческого промышленно-инвестиционного банка, ВТБ БМ Банка . Этим организациям запрещено выводить деньги в пользу материнских структур.

16 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ будет при необходимости защищать интересы банков с российским капиталом на Украине. По оценке Минфина , банки с российским капиталом — единственная здоровая часть украинской финансовой системы.

14 марта в МИД РФ заявили, что создание проблем для этих финансовых структур может стать «выстрелом в ногу» для украинской власти.

За неделю до этого Сбербанк России проинформировал о начале обслуживания клиентов по паспортам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.