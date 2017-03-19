НБУ: все работающие на Украине банки из РФ с госучастием ведут переговоры о своей продаже

Все работающие на Украине российские банки с государственным участием ведут переговоры о своей возможной продаже, заявила в эфире телеканала «Интер» заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова

«Мы точно знаем, что все банки с государственным российским капиталом, которые сегодня работают на Украине, ведут переговоры о потенциально возможной продаже», - отметила она.

По ее словам, при существующих условиях говорить о развитии этих банков на Украине невозможно.

Вместе с тем, как подчеркнула Рожкова, данные банки могут выполнять свои обязательства и их продажа не отразится на клиентах.