Украинская делегация спела гимн и сбежала при виде российского КамАЗа

Украинский журналист и блогер Анатолий Шарий рассказал о бегстве приехавшей на границу с Крымом украинской делегации при появлении российского КамАЗа. Соответствующее видео он разместил в YouTube.

Украинцы, среди которых был министр информационной политики Юрий Стец, прибыли на КПП Чонгар 17 марта для открытия телекоммуникационной вышки. Ее построили для «организации украинского вещания» в Крыму.

Шарий показал кадры, как присутствующие на мероприятии поют гимн. При этом блогер обратил внимание, что лидер запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» Рефат Чубаров не держал руку на груди (журналист предположил, что либо Чубаров слишком полный и рука не дотягивается, либо он не уважает гимн).

Кроме того, присутствующие периодически кричали «Слава Украине! Героям слава!»

В какой-то момент вся делегация, как охарактеризовал Шарий, бесстрашно направилась в сторону границы с Крымом. Они стали угрожать российским пограничникам тем, что придет судный день. Затем они спели гимн, и потом со стороны России к КПП подъехал КамАЗ и оттуда стали вылезать люди в камуфляже. Тогда «собравшиеся внезапно куда-то засобирались, заторопились, у них появились неотложные дела», констатировал блогер.