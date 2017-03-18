В Киеве облили красной краской памятник князю Владимиру

Неизвестные облили красной краской памятник крестителю Руси князю Владимиру, сообщила в субботу сотрудник Украинского института национальной памяти Елена Халимон.

В субботу глава Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ) Богдан Червак заявил, что в Киеве неизвестные облили красной краской памятник Елене Телиге — поэтессе, которая, как считается, была расстреляна фашистами в 1942 году.

"Красной краской в Киеве не только облили памятник Елене Телиге в Бабьем Яру, вот так сейчас выглядит памятник Владимиру Великому. Что в головах тех, кто "воюет" с памятниками, трудно осознать", — написала Халимон в субботу на своей странице в Facebook, прикрепив к сообщению фотографию, на которой видно, что памятник облит красной краской.

Киевский памятник князю Владимиру был открыт в 1853 году на крутом берегу Днепра в месте, которое затем получило название Владимирской горки.