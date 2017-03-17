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Поклонская считает события на Украине геноцидом со стороны властей Киева

Поклонская: события на Украине — геноцид со стороны Киева
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Депутат Госдумы Наталья Поклонская считает, что события на Украине являются геноцидом собственного народа со стороны властей Киева.
Об этом она сказала в ходе выступления в Общественной палате.
«Посмотрите, что делается на Украине сейчас, вы все смотрите новости, юго-восток Украины, Донбасс. Там разрушают целые деревни, города, разрушают храмы православные, мечети… Это преступление можно назвать геноцидом собственного народа? Так вот, это и есть геноцид со стороны действующей власти, которая пришла в 2013–2014 годах в Украине незаконным путём», — цитирует РИА Новости Поклонскую.
Ранее глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что потери Украины вследствие блокады Донбасса составили уже более $3 млрд.
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