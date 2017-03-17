Поклонская считает события на Украине геноцидом со стороны властей Киева

Депутат Госдумы Наталья Поклонская считает, что события на Украине являются геноцидом собственного народа со стороны властей Киева.

Об этом она сказала в ходе выступления в Общественной палате

«Посмотрите, что делается на Украине сейчас, вы все смотрите новости, юго-восток Украины, Донбасс. Там разрушают целые деревни, города, разрушают храмы православные, мечети… Это преступление можно назвать геноцидом собственного народа? Так вот, это и есть геноцид со стороны действующей власти, которая пришла в 2013–2014 годах в Украине незаконным путём», — цитирует РИА Новости Поклонскую.