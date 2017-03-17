На бывшего мэра Ужгорода завели дело за сравнение украинского языка с хрюканьем

Она опубликовала фото письма из СБУ, в котором говорится о проводимой проверке на предмет нарушения статей «Публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя» и «Умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины».

«В результате моего обращения СБУ открыла уголовное производство в отношении Ратушняка за пренебрежительные высказывания об украинском языке», — прокомментировала копию документа Подоляк.

В начале февраля парламентарий в Facebook информировала, что обратилась в СБУ по поводу публикаций Ратушняка в той же социальной сети. «Этот господин пишет, что "только у хохлов все вопросы и проблемы решены и осталось расстреливать всех, кто шипит галицким акцентом, который наметили на украинском языке", называет украинский язык "хрюканням и рвотой"», — написала Подоляк.

Как отмечает «Укринформ», публикации пользователя Сергея Ратушняка были удалены из социальной сети.

В феврале глава Запорожской области Константин Брыль назвал голосование Мелитопольского горсовета в поддержку русского языка предательством и «ножом в спину бойцам АТО».