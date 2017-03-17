Захарова о просьбе Януковича ввести войска: «Это не письмо. Это заявление»

«Это не письмо. Это заявление Януковича. Он никогда не отрицал, что его подписывал», — заявила Захарова.

Захарова также подчеркнула, что именно этот документ был зачитан в 2014 году в Совете Безопасности Организации объединенных наций (СБ ООН) бывшим постпредом России при организации Виталием Чуркиным . 16 марта пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Москве не получали письма от Януковича с просьбой ввести войска на территорию Украины. В январе 2017 года ряд СМИ опубликовал снимки письма, озаглавленного как «Заявление». Просьбу ввести российские войска на Украину политик объяснил необходимостью «восстановить законность, мир, правопорядок, стабильность и защитить население Украины».

На Украине обращение Януковича к российскому руководству считают важным доказательством государственной измены бывшего президента. 15 марта расследование дела о госизмене политика было завершено и отправлено в Печерский районный суд Киева. В феврале 2014 года в Киеве произошел государственный переворот, в связи с которым Виктор Янукович был вынужден покинуть Украину. В настоящее время политик находится в Ростове-на-Дону.а