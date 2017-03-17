Участники «Евровидения» из Белоруссии отказались выступить в Москве

Фолк-группа Naviband, которая представит Белоруссию на «Евровидении-2017», отказалась от предложения стать гостем на московской вечеринке, предшествующей конкурсу. Об этом сообщает Life со ссылкой на организаторов мероприятия, которое 21 апреля состоится в «Вегас сити холл».

Издание отмечает, что Белоруссия всегда присутствовала на российских вечеринках в преддверии «Евровидения». По словам организатора Дмитрия Мельникова, на мероприятие этого года белорусская группа получила приглашение еще в феврале.

«Тогда белорусы сами нам написали, мол, зовите, приедем. А через месяц неожиданно пропали и сейчас сообщили, что не смогут из-за плотного графика. Однако мы знаем, что они приезжали на национальный отбор Украины, также поедут в Голландию и в другие страны. Мы спрашивали их о причинах и в итоге добились ответа: «Так было решено», - рассказал Мельников.

В СМИ отказ белорусских артистов приехать в Россию объяснили обострением отношений между Москвой и Минском, а также нежелание артистов «вызывать гнев Украины». По данным Life, группа Naviband «плотно дружит и сотрудничает» с победительницей «Евровидения» прошлого года Джамалой. Музыканты даже перепели

В комментарии Life представители группы пояснили, что причиной их отказа стал большой концерт в Минске. Они заверили, что отсутствие на вечеринке в Москве не связано с политикой.