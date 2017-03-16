Сбербанк обратился с просьбой к Порошенко

«В сложившихся условиях мы планируем согласовать с регулятором дальнейшие действия и надеемся на поддержку НБУ в восстановлении нормальной работы Сбербанк (Украина) и усилий менеджмента по снятию ограничений на клиентские операции, а также обращаемся к президенту Украины с просьбой восстановить правопорядок, разблокировать центральный и другие офисы банка и обеспечить нормальные условия для обслуживания банком своих клиентов — нескольких десятков тысяч украинских юридических лиц и больше миллиона частных клиентов – граждан Украины», — говорится в сообщении.

16 марта украинские власти ввели ограничительные меры на один год в отношении пяти структур российских банков, работающих на Украине. Сбербанку, ВТБ , « БМ Банку », Проминвестбанку и VS Bank запретили вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц. В Сбербанке решение назвали «дискриминационным и политически мотивированным». 13 марта активисты ультраправых движений заблокировали отделение «дочки» Сбербанка в центре Киева. Националисты замуровали вход в здание бетонными блоками. Сотрудники Сбербанка на Украине обратились к Порошенко с просьбой восстановить полноценную работу отделения.