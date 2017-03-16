Блогеры смеются над Порошенко, сравнившим Украину с самолетом

Пользователи Twitter подняли на смех президента Украины Петра Порошенко , который сравнил Украину с самолетом.

«Украина как самолет, у которого два крыла. Первое — это демократия, второе — это порядок. И лететь можно, только если есть оба крыла», — написал глава государства в своем микроблоге.

Пользователи сразу же отреагировали на пост: некоторые предположили, что кроме крыльев лайнеру нужно что-то еще.

Один из блогеров написал, что Украина больше напоминает ракету, которая «летит без единого крыла в неизвестном направлении».

Многие вспомнили комедийную передачу «Каламбур» — одна из рубрик шоу, шедшего в девяностые, называлась «Крутое пике». В ней рассказывалось о самолете, который находится в бесконечном падении. Блогеры написали, что если Украина и самолет, то разве что из этого скетча.