Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Порошенко сравнил Украину с самолётом
Президент Украины Пётр Порошенко в Twitter сравнил свою страну с самолётом.
«Украина — как самолёт, у которого два крыла. Первое — это демократия, второе — порядок. И лететь можно только с двумя крыльями», — написал он.
Україна як літак, який має два крила. Перше – це демократія, друге – це порядок. І летіти може лише, коли ти маєш два крила!— Петро Порошенко (@poroshenko) 15 марта 2017 г.
Ранее бывший вице-президент США Джо Байден сравнил путь Украины к демократии с полётом на Луну.
Оставить комментарий