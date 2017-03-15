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Порошенко сравнил Украину с самолётом

Порошенко сравнил Украину с самолетом
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Президент Украины Пётр Порошенко в Twitter сравнил свою страну с самолётом.
«Украина — как самолёт, у которого два крыла. Первое — это демократия, второе — порядок. И лететь можно только с двумя крыльями», — написал он.
Ранее бывший вице-президент США Джо Байден сравнил путь Украины к демократии с полётом на Луну.
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