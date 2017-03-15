Украинцам посулили убытки в десятки тысяч гривен из-за кредита МВФ

Граждане Украины обеднеют на десятки тысяч гривен в том случае, если власти страны подпишут новое соглашение с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом сообщает украинское издание «Вести»

Меморандум МВФ предполагает заморозку индексации социальных выплат на неопределенный период на уровне 2017 года. Каждый год пенсии на Украине повышались в среднем на 20%. Если новые правила вступят в силу, то за ближайшие пять лет украинский пенсионер потеряет порядка 18 тысяч гривен (39,3 тысяч рублей).

МВФ также требует от киевских властей отменить досрочный выход на пенсию и ввести обязательный минимальный стаж. Пенсионная реформа лишит часть украинских пенсионеров порядка 84 тысяч гривен (183,3 тысячи рублей).

Соглашение также отберет право на коммунальные субсидии у тех граждан, что приобретут телевизор или автомобиль. Без этой субсидии семья заплатит за пять лет на 120 тысяч гривен (порядка 262 тысяч рублей) больше.

В обмен на все эти меры фонд обязуется предоставить Украине еще один транш размером в один миллиард долларов. Заседание, на котором, как предполагается, стороны подпишут меморандум, состоится 20 марта.