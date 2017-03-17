Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Патриарх Украины предложил украинцам поголодать «во имя победы над Россией»
Глава Украинской православной церкви Киевского Патриархата Филарет призвал народ Украины к голоду и молитве во имя победы над Россией.
Об этом Филарет заявил на очередном заседании Верховной Рады.
«Думаю у нас хватит ума объединится в защите Украины. Мы призываем УПЦ, Греко-католическую церковь, Римско-католическую церковь, Протестантские церкви объединится в молитве, чтобы Господь помог нам победить агрессора. Кто может, пусть не ест целый день, а кто не может - до обеда. Это пост. Тем самым мы покажем что хотим победить нашего агрессора. Мы обращаемся к Богу, чтобы он помог нам», - заявил патриарх.
Оставить комментарий