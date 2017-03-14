Главное сейчас
Главные события у вас в почте
ДНР начала поставки угля в Россию
В Россию начал поступать уголь с территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил глава республики Александр Захарченко. Его слова передает ТАСС.
«Сегодня первые 95 вагонов с углем уже ушли в Россию», - заявил Захарченко.
В конце января ветераны так называемой антитеррористической операции (АТО) организовали торговую блокаду Донбасса. По мнению участников акции, торговля с неподконтрольными Киеву территориями незаконна.
Действия радикалов привели к тяжелому кризису в энергетической сфере Украины.
1 марта власти самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) и ДНР ввели внешнее управление на всех украинских предприятиях, расположенных на территории республик. Данная мера была принята ради поддержания заводов. Власти ДНР и ЛНР также заявили, что прекращают поставки угля на Украину и буду переориентировать производственные процессы предприятий на Россию.
Контроль над угольными шахтами власти Украины потеряли из-за вооруженного конфликта на востоке страны.
Оставить комментарий
Последние новости
-
ТАСС
-
Деловая газета "Взгляд"
-
Вести.Ру