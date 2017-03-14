ДНР начала поставки угля в Россию

В Россию начал поступать уголь с территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил глава республики Александр Захарченко. Его слова передает ТАСС

«Сегодня первые 95 вагонов с углем уже ушли в Россию», - заявил Захарченко.

В конце января ветераны так называемой антитеррористической операции (АТО) организовали торговую блокаду Донбасса. По мнению участников акции, торговля с неподконтрольными Киеву территориями незаконна.

Действия радикалов привели к тяжелому кризису в энергетической сфере Украины.

1 марта власти самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) и ДНР ввели внешнее управление на всех украинских предприятиях, расположенных на территории республик. Данная мера была принята ради поддержания заводов. Власти ДНР и ЛНР также заявили, что прекращают поставки угля на Украину и буду переориентировать производственные процессы предприятий на Россию.

Контроль над угольными шахтами власти Украины потеряли из-за вооруженного конфликта на востоке страны.