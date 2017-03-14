Радикалы захватили и разграбили поезд в Донбассе

«Сегодня представитель «Укрзализныци» после осмотра освобожденного из плена в Щербиновке тепловоза с вагонами сообщил о хищения груза и похищении комплектующих с «пленного» поезда. Ситуация полностью контролируется правоохранителями», — написал Аброськин.

В силовых структурах Украины ранее заявляли о необходимости принять дополнительные меры по обеспечению безопасности в Донбассе в связи с «возросшей угрозой террористических актов». 13 марта сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и спецназ министерства внутренних дел (КОРД) захватили «редут» радикалов на железнодорожной станции Кривой Торец. Также во время «контрдиверсионных мероприятий» в населенных пунктах Торецк, Щербиновка и Курдюмовка были задержаны 43 вооруженных человек. В конце января 2017 года группа бывших участников так называемой антитеррористической операции (АТО) перекрыли поставки угля из Донбасса. Действия радикалов вызвали тяжелый кризис в энергетической сфере Украины.