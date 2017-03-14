Киевлянам показали порно на Крещатике

На главной улице Киева – Крещатике – автоматы для печати фотографий начали показывать порнографические сцены. Об этом на своей странице в Facebook рассказала местная жительница Тамила Ташева.

«А есть здесь кто-то из Горсовета? На Крещатике (дом 27а) стоит автомат для печати фотографий, на экране которого транслируются порнографические сцены. Это нормально?! Не знаю, кто за такие автоматы ответственный. Может «благоустроитель» Андрей Фищук [глава департамента городского благоустройства Киева – прим.ред.]? Простите, размыла фото, как могла, выставляю в качестве фото-доказательства», - написала Ташева.

Опубликованный снимок демонстрирует, что возмутившие женщину кадры транслируются на экране автомата, где обычно находится реклама.