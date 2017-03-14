В МИД ответили на блокирование отделений российских банков на Украине

Блокирование радикалами отделений российских банков на Украине проходит при фактическом попустительстве Киева. Создание проблем для этих банков может в итоге стать "выстрелом в ногу" нынешней украинской власти, заявили в МИД России

В понедельник радикалы заложили бетонными блоками вход в здание, где размещен офис "дочки" Сбербанка в Киеве. Также они заблокировали мешками с песком въезд во двор и расписали антироссийскими лозунгами здание кредитного учреждения. Таким образом, они добиваются прекращения работы Сбербанка на Украине.

В российском МИД отметили, что подобные новости "уже даже не вызывают удивления".

"Найден очередной "страшный враг", от которого, мол, происходят все беды на Украине – это банки с российским капиталом, давно и успешно работающие в стране на благо ее же экономики, финансовой системы и в интересах многочисленных украинских вкладчиков", — говорится в комментарии МИД, опубликованном на сайте ведомства.

В сообщении отмечается, что правоохранительные органы Украины фактически попустительствуют "хулиганствующим"активистам", которые блокируют работу отделений банков, и что некоторые члены нынешнего кабинета министров прямо подстрекают радикалов к противоправным действиям.

В министерстве задались риторическим вопросом, кому могут мешать "банки, являющиеся украинскими юридическими лицами, зарегистрированными в полном соответствии с украинским законодательством, имеющие весомую долю в национальной банковской системе".

"Не будет ли создание проблем для этих банков "выстрелом себе в ногу" нынешней украинской власти? И способна ли или готова ли она справиться с этим очередным вопиющим правовым беспределом?" — заключили в российском внешнеполитическом ведомстве.