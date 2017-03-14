Движение в центре Киева заблокировано из-за акции автомобилистов

Около 80 автомобилистов частично заблокировали движение на улице Грушевского в центре Киева с требованием принять закон о легализации автомобилей с европейскими номерами, передает во вторник агентство УНН.

"С 06.00 (07.00 мск) владельцы машин с европейскими номерами выстроились вдоль дороги по улице Грушевского на отрезке между улицами Садовая и Липская, перекрыв тем самым левую полосу в обе стороны. Кроме того, блокировщики планируют полностью перекрыть движение по улице Грушевского от перекрестка улицы Садовая до Липской. Активисты требуют от власти легализации автомобилей с европейскими номерами", — говорится в сообщении.

Акции автомобилистов проходили в Киеве в конце января, их участники требовали принятия закона, по которому за ввоз на Украину автомобилей с иностранной регистрацией можно было платить одну цену раз в год, не растамаживая их.