Депутат Рады объявил экстренный сбор на Майдане

Украинский парламентарий от фракции «Самопомощи» Егор Соболев призвал жителей Киева на экстренный сбор на площади Незалежности. Об этом он написал в своем аккаунте в Facebook

«Ребята, которые перекрывают торговлю с оккупированными территориями (самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики — Рамблер/новости), под атакой СБУ и спецподразделений полиции. Всем, кто сейчас в Киеве, просьба собраться в 21:00 на Майдане под стелой. Чем больше нас будет, тем легче ребята переживут эту ночь», — написал Соболев.

13 марта сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и спецназ министерства внутренних дел (КОРД) захватили один из блокпостов участников торговой блокады Донбасса на железнодорожной станции Кривой Торец. В этот же день в Харьковской области в городе Купянске жители помешали радикалам перекрыть поставки угля из России. Против участников блокады вышли порядка 500 человек.

В конце января 2017 года группа бывших участников так называемой антитеррористической операции (АТО) перекрыли поставки угля из Донбасса. Действия радикалов вызвали тяжелый кризис в энергетической сфере Украины.