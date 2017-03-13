Николаевских летчиков научили сбивать МиГ-29 республик Донбасса

Во время учений в Николаеве украинские пилоты 299-й бригады тактической авиации отрабатывали бои с истребителями МиГ-29. Об этом говорится в аккаунте самого подразделения в Facebook

«Украинским штурмовикам приходилось попадать под прицел не только наземных средств противовоздушной обороны, но и российских истребителей МиГ-29», – говорится в сообщении.

По данным СМИ, подобная ситуация была смоделирована на опыте применения авиации вооруженных сил Украины в Донбассе. В ходе конфликта на востоке страны украинская армия потеряла 28 воздушных судов, 11 из которых – самолеты.

Киев отказался от применения ударной авиации в зоне конфликта. На вооружении 299-й бригады тактической авиации стоят Су-25, L-39, Ан-26 и Ан-2ТД.

Украинские власти неоднократно обвиняли Москву в финансовой и военной помощи ополченцам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В Кремле все обвинения отрицают и заявляют, что Россия не является стороной конфликта.

Конфликт в Донбассе начался после того, как население Донецкой и Луганской областей отказались признать легитимность государственного переворота в Киеве в 2014 году. Украинские власти для подавления массовых акций протеста объявили так называемую антитеррористическую операцию (АТО). По данным Организации объединенных наций (ООН), в боях погибли порядка 10 тысяч человек.