В Николаеве летчики 299-й бригады тактической авиации имени генерал-лейтенанта Василия Никифорова отработали поражение в воздухе истребителей МиГ-29, такая ситуация была смоделирована на опыте применения авиации ВСУ при проведении силовой операции в Донбассе, сообщают СМИ. «Украинским штурмовикам приходилось попадать под прицел не только наземных средств противовоздушной обороны, но и российских истребителей МиГ-29», – цитирует «Таймер» сообщение на странице бригады в социальной сети Facebook.

Напомним, Москва неоднократно заявляла, что не причастна к событиям на Юго-Востоке Украины, не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

Между тем, по разным данным, в ходе конфликта в Донбассе украинские силовики потеряли 28 различных воздушных судов, в том числе 11 самолетов. В настоящее время ударная боевая авиация украинскими силовиками против ополченцев не применяется.