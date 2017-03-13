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Захват "редута" участников блокады Донбасса попал на видео
В интернете появилось видео захвата сотрудниками украинских спецслужб одного из блокпостов участников торговой блокады Донбасса. Ролик был опубликован на видеохостинге YouTube.
13 марта сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и спецназ министерства внутренних дел (КОРД) захватили «редут» радикалов на железнодорожной станции Кривой Торец. Кроме того, «контрдиверсионные мероприятия» были проведены в населенных пунктах Торецк, Щербиновка и Курдюмовка. Во время операции были задержаны 43 вооруженных человек.
Радикалы, в свою очередь, заявили, что будут оборонять остальные блокпосты и добиваться освобождения своих бойцов. В связи с действиями украинских властей депутат Верховной рады от фракции «Самопомощь» Егор Соболев призвал киевлян на экстренный сбор на площади Незалежности.
В конце января 2017 года группа бывших участников так называемой антитеррористической операции (АТО) перекрыли поставки угля из Донбасса. Действия радикалов вызвали тяжелый кризис в энергетической сфере Украины.
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