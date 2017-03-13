Украину накрыло гарью и смогом

Политолог и историк Вероника Крашенинникова заявила, что на Украине солнца стало меньше, из-за смога, от которого не убежать. Об этом она рассказала в эфире ток-шоу «Прогнозы» на телеканале «Звезда».

Так она прокомментировала ситуацию в Украине, где несколько дней появился смог и грязь.

Впервые жители Киева почувствовали запах гари на прошлой неделе в среду, 8 марта. Сначала местные власти заявили, что причина заключается в пале травы. Позднее сообщалось, что произошло возгорание мусорной площадки с львовскими отходами.