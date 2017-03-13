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Украину накрыло гарью и смогом
Политолог и историк Вероника Крашенинникова заявила, что на Украине солнца стало меньше, из-за смога, от которого не убежать. Об этом она рассказала в эфире ток-шоу «Прогнозы» на телеканале «Звезда».
Так она прокомментировала ситуацию в Украине, где несколько дней появился смог и грязь.
Впервые жители Киева почувствовали запах гари на прошлой неделе в среду, 8 марта. Сначала местные власти заявили, что причина заключается в пале травы. Позднее сообщалось, что произошло возгорание мусорной площадки с львовскими отходами.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что это связано с погодными условиями. Экологи объяснили появление гари использованием городскими ТЭЦ неочищенного угля.
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