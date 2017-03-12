Украина готовится к боям в горах

Военнослужащие 128-й отдельной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) провели учения на высоте 900 метров над уровнем моря, на единственном на Украине горном военном полигоне возле села Ориховица в Закарпатье, сообщает «Русская весна».

Отрабатывались взаимодействия подразделений разведки, пехоты и танков. Сообщается, что в учениях принимали участие только три-четыре танка, а не все имеющиеся в наличии бригады.

На полигоне созданы сложные условия с опасными склонами и подъемами. Военнослужащие учились маневрам в экстремальной обстановке, а новобранцы перенимали опыт у ветеранов, сообщили в Минобороны Украины.