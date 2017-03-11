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На Украине в ходе заседания совета Минобороны произошла драка из-за георгиевской ленты

На Украине в ходе заседания совета при Минобороны ветеран вооружённого конфликта в Донбассе Дмитрий Резниченко ударил в нос генерал-полковника запаса Виктора Палия.
Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на пост в социальной сети журналиста Романа Синицына, инцидент произошёл из-за деятельности совета.
«Когда речь зашла о георгиевских лентах, то дед стал на амбразуру и начали вопить: «это почётно», «кто дал вам право называть их колорадскими». В результате ветеран разбил Палию (лицо. — RT)», — отметил Синицын.
В 2016 году в День Победы пенсионеров с георгиевскими лентами, пришедших к памятнику жертвам фашизма в Мариуполе, забросали яйцами.
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