Эксперт: на Украине уже начались проблемы из-за блокады

Украинский эксперт в сфере энергетики Валентин Землянский заявил, что в энергетике Украины уже наступили проблемы, передает ФАН.

"В первую очередь, если мы говорим об энергетике, эти проблемы уже возникли, и они будут усугубляться, относительно поставок угля на тепловые электростанции, работающие на угле антрацитовой группы. То есть уголь не идет, это в свою очередь приводит к необходимости импорта.

Необходимость импорта — это увеличение стоимости угля для тепловых электростанций практически вдвое, на 70% точнее, и мы получаем ситуацию, когда пойдет отток валюты, когда пойдет рост тарифов. Это означает рост себестоимости производства электроэнергии и, как следствие, рост тарифов для конечного потребителя", - сказал он.