Порошенко пообещал выставить ДНР и ЛНР счет за потери от блокады Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна понесла серьезные потери из-за блокады украинскими националистами Донбасса, а убытки будут взысканы с самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также партий «Батькивщина» и «Самопомощь». Об этом глава государства сказал в ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), передает телеканал «112 Украина».

«То, что действия наших блокадников влетят Украине в копеечку, это очевидно. В какую именно, покажет калькуляция. И эти счета мы выставим не только самопровозглашенным республиканцам, но и "Самопомощи", "Батькивщине" и другим зачинщикам и промоутерам блокады», — подчеркнул Порошенко.

Он добавил, что организаторы блокады хотели спровоцировать власти страны на силовые действия, «ждали крови». «За полтора месяца они не приблизили, а отдалили перспективу возвращения этих районов. Не усилили, а ослабили влияние Украины по ту сторону линии соприкосновения. Не способствовали восстановлению территориальной целостности, а, наоборот, еще больше усложнили эту задачу», — сказал президент.

Днем ранее неизвестные люди во главе с депутатом Верховной Рады Украины Владимиром Парасюком устроили конфликт с сотрудниками полиции Донецкой области. 13 марта на железнодорожной станции Кривой Торец были задержаны несколько украинских активистов, выступающих за блокаду Донбасса. Это вызвало протесты в ряде регионов Украины. Позже радикалы были освобождены.

Торговая блокада Донбасса ведется радикалами с конца января при поддержке ряда политиков. Были остановлены поставки угля из региона, также участники попытались прервать железнодорожное сообщение между Украиной и Россией. Из-за прекращения поставок топлива Киеву пришлось ввести чрезвычайный режим в энергетике.