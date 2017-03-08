Киев передаст в Международный суд ООН переписку с Москвой

МИД Украины принял решение представить в Международном суде ООН все дипломатические ноты, переданные России с начала конфликта в Донбассе.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на одного из участников украинской делегации в суде Богдана Крикливенко.

Господин Рогачёв (представитель России Илья Рогачёв. — RT) говорит, что Украина не предоставляла России конкретные случаи нарушений. Он говорит, что каждый документ содержал лишь общие вещи. Однако он не предоставил суду все без исключения документы дипломатической переписки», — сказал Крикливенко.

Он подчеркнул, что украинская сторона «не собиралась заваливать суд таким количеством документов», но теперь передаст суду остальные ноты.

Ранее Россия в суде ООН заявила, что летом 2014 года в Донбассе находились 17 «Буков» ВС Украины.