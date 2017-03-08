Семенченко поздравил Порошенко с 8 Марта

Депутат Верховной рады от фракции «Самопомощь» Семен Семенченко поздравил с Международным женским днем президента Украины Петра Порошенко , решив таким образом поднять ему настроение. «Доброе утро, Петр Алексеевич! С праздником 8 Марта вас! Я знаю, что многие патриоты этот праздник праздником не считают, знаю, что вы не женщина, но просто ищу способ поднять вам утреннее настроение», - написал Семенченко на своей странице в Facebook.

Депутат считает, что Порошенко может быть не в духе, поскольку потерпел неудачу со своими «торговыми партнерами» - лидерами ДНР и ЛНР - в попытках прекратить блокаду Донбасса.

В среду Киев оценил потери от блокады Донбасса в 73,8 - 147,7 млн долларов ежемесячно.

Напомним, Украине грозит энергетический кризис в связи с устроенной радикалами торговой блокады Донбасса. Киев, осуждая действия радикалов, до сих пор не предпринял реальных мер по разблокированию торговли с ДНР и ЛНР.