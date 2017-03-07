Советник Порошенко назвал дату окончания войны в Донбассе

Вооруженный конфликт в Донбассе будет длиться еще полтора-два года - с таким заявлением выступил советник президента Украины Юрий Бирюков . Его слова передает портал «Online.ua»

«Информацией я никакой не владею. По моим ощущениям, еще года полтора-два, наверное», — заявил Бирюков.

По словам Бирюкова, украинские власти не обладают вариантами военного решения конфликта. Однако советник главы государства подчеркнул, что ополченцы самопровозглашенных Донецкой и Луганской областей также не имеют возможностей продвигаться дальше.

«А у них (ополченцев — Рамблер/новости) уже тоже никаких вариантов нет. Дойти до границ Донецкой, Луганской области? Харьковская народная республика? Ага! Сейчас! Там вообще уже без вариантов», — заявил Бирюков.

Вооруженный конфликт на Украине начался после того, как киевские власти объявили так называемую антитеррористическую операцию (АТО) для подавления массовых народных выступлений на востоке страны. Жители Луганской и Донецкой областей отказались признать легитимность государственного переворота в Киеве. По данным Организации объединенных наций (ООН), в результате боев между вооруженными силами Украины и ополченцами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик погибли порядка 10 тысяч человек.