На Украине два химзавода прекратили работу из-за падения давления газа

Два химических предприятия "Ровноазот" и черкасский "Азот", принадлежащие холдинговой компанией Ostchem украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа , остановили производство аммиака из-за падения давления газа.

Об этом сообщило издание "Инфоиндустрия".

"Вчера в 18:00 (мск) давление газа у "Ровноазота" и черкасского "Азота" резко снизилось, после снижения с отметки 10 до отметки 7 бар, производство аммиака останавливается автоматически. Заводы были вынуждены начать процедуру "тушения" агрегатов аммиака", - говорится в сообщении.

Это, по данным издания, приведет к сокращению производства селитры в Ровно до 50%, а в Черкассах - к полной остановке производства карбамида. Следует отметить, что ранее началась остановка агрегатов производства селитры "Северодонецкого Азота". Ситуация чрезвычайная, так как на данный момент заводы отгружают товарную продукцию, проданную еще в декабре и январе. Значительная часть этого товара уже продана аграриям или трейдерам в регионах. Украина остро нуждается в селитре и карбамиде, а импорт физически осуществить невозможно - не хватит времени, ведь сезон внесения (удобрений) в стране уже начался.

После остановки агрегатов аммиака в Черкассах и Ровно заводы еще могут работать на импортном аммиаке, однако производство в Северодонецке останавливается полностью из-за подорожания аммиака на мировом рынке.

На предприятиях "Ровноазот" и черкасский "Азот" ситуацию не комментируют. Ранее поставщиками газа для группы компаний Ostchem на Украине выступали структуры, связанные с Фирташем. В частности, по итогам трех кварталов 2016 года, крупнейшим частным импортером газа из ЕС на Украину выступила компания "Метида" (431 млн куб. м), руководство которой связывают с украинским олигархом.

Азотный бизнес Фирташа представлен холдинговой компанией Ostchem, в которую входят химпредприятия "Азот" (Черкассы), "Концерн Стирол", "Северодонецкий Азот", "Ровноазот", эстонский "Нитроферт" и таджикистанский "Таджик Азот". Кроме того, в это направление входят "УкрАгро НПК" (владеет сетью складов по реализации минеральных удобрений) и порт "Ника Тера".