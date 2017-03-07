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Киев обвинили в намеренном развязывании гражданской войны
Депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек заявил, что Киевские власти сами своими действиями умышленно провоцируют страну на гражданскую войну, сообщает РИА Новости.
Так он прокомментировал суд Киева с Москвой в Международном суде ООН. Украина обвиняет Россию в поддержке терроризма и поставках оружия на Донбасс, а также дискриминации крымских татар и украинцев на территории Крыма.
«Киевскому режиму следует посмотреть на себя в зеркало, ведь именно с их подачи Украина превратилась в государство, исповедующее военную агрессию, а также политический и экономический террор. Внутри страны идет уничтожение любого инакомыслия, а националистическая идеология возведена в ранг государственной политики», - сказал Бальбек.
По его словам, Киев сам способствовал созданию различных экстремистских группировок. Также депутат отметил, что на границе с Крымом продолжаются подготовки различных диверсий.
В понедельник, 6 марта, в Гааге началось заседание Международного суда ООН, в рамках которого слушается иск Киева против Москвы.
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