Киев обвинили в намеренном развязывании гражданской войны

Так он прокомментировал суд Киева с Москвой в Международном суде ООН . Украина обвиняет Россию в поддержке терроризма и поставках оружия на Донбасс, а также дискриминации крымских татар и украинцев на территории Крыма.

«Киевскому режиму следует посмотреть на себя в зеркало, ведь именно с их подачи Украина превратилась в государство, исповедующее военную агрессию, а также политический и экономический террор. Внутри страны идет уничтожение любого инакомыслия, а националистическая идеология возведена в ранг государственной политики», - сказал Бальбек.

По его словам, Киев сам способствовал созданию различных экстремистских группировок. Также депутат отметил, что на границе с Крымом продолжаются подготовки различных диверсий.

В понедельник, 6 марта, в Гааге началось заседание Международного суда ООН, в рамках которого слушается иск Киева против Москвы.