Участники блокады Донбасса заявили о провокации "обезумевшего" Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко готовит провокацию против участников торговой блокады Донбасса. С таким заявлением выступили сами организаторы блокады в своем аккаунте в Facebook

«Обезумевший от жадности Порошенко собирается организовать провокацию, стравив обманутых людей с патриотами Украины», — говорится в публикации.

В сообщении говорится, что администрация главы украинского государства и партия «Блок Петра Порошенко» организуют автобусную колонну, которая доставит к «редутам» экстремистов «бабусь». Подобная информация появилась после акции против блокады в Авдеевке. Участники блокады подчеркнули, что готовы к «нейтрализации» провокации, а всю ответственность за возможные последствия радикалы возложили на организаторов акции. 6 марта митинги против блокады Донбасса прошли в Авдеевке и в Краматорске. Всего в акциях протеста приняли участие порядка 1,5 тысяч человек.