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Участники блокады Донбасса заявили о провокации "обезумевшего" Порошенко
Фото: REUTERS/ Konstantin Chernichkin
Президент Украины Петр Порошенко готовит провокацию против участников торговой блокады Донбасса. С таким заявлением выступили сами организаторы блокады в своем аккаунте в Facebook.
«Обезумевший от жадности Порошенко собирается организовать провокацию, стравив обманутых людей с патриотами Украины», — говорится в публикации.
В сообщении говорится, что администрация главы украинского государства и партия «Блок Петра Порошенко» организуют автобусную колонну, которая доставит к «редутам» экстремистов «бабусь». Подобная информация появилась после акции против блокады в Авдеевке. Участники блокады подчеркнули, что готовы к «нейтрализации» провокации, а всю ответственность за возможные последствия радикалы возложили на организаторов акции. 6 марта митинги против блокады Донбасса прошли в Авдеевке и в Краматорске. Всего в акциях протеста приняли участие порядка 1,5 тысяч человек.
Блокада поставок угля началась в конце января по инициативе украинских радикалов, в число которых входят депутаты Верховной рады. По их мнению, любая торговля с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками является незаконной. В результате их действий на Украине начался кризис в энергетической сфере.
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