Правительство Украины опубликовало порядок ввоза товаров из Донбасса

Кабмин Украины принял постановление о порядке перемещения товаров в район и из района проведения спецоперации в Донбассе. Порядок перемещения товаров в воскресенье был опубликован на сайте украинского правительства.

Речь идет о перемещении любых товаров, в том числе и признанных гуманитарной помощью. Постановление распространяется на физических лиц и субъектов хозяйствования.

Порядок начинает действовать через 10 дней после публикации самого постановления.

При этом правительство просит как правоохранителей, так и общественность и волонтеров противодействовать незаконному перемещению товаров.