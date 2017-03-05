Далее:
Главное сейчас
Московский Комсомолец

Правительство Украины опубликовало порядок ввоза товаров из Донбасса

Киев принял новый порядок ввоза товаров из Донбасса
Фото:
Кабмин Украины принял постановление о порядке перемещения товаров в район и из района проведения спецоперации в Донбассе. Порядок перемещения товаров в воскресенье был опубликован на сайте украинского правительства.
Речь идет о перемещении любых товаров, в том числе и признанных гуманитарной помощью. Постановление распространяется на физических лиц и субъектов хозяйствования.
Порядок начинает действовать через 10 дней после публикации самого постановления.
При этом правительство просит как правоохранителей, так и общественность и волонтеров противодействовать незаконному перемещению товаров.
Еще 4 источника
Бизнес В мире Киев Экономика
Правительство Украины
Оставить комментарий

Московский Комсомолец: последние новости