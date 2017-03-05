Киев разместил подразделение иностранных наемников под Луганском

Украинское командование разместило в районе населенного пункта Счастье в Луганской области подразделение иностранных наемников численностью до 30 человек. Об этом сообщает ЛуганскИнформЦентр со ссылкой на представителя Народной милиции ЛНР подполковника Андрея Марочко.

«Нами выявлено нахождение в районе населенного пункта Счастье иностранного подразделения численностью до 30 человек», - сообщил представитель самопровозглашенной республики.

Марочко также добавил, что присутствие наемников подтверждают и местные жители, которые неоднократно видели их в магазинах и придорожных кафе. По их словам, иностранцы ведут себя вызывающе и «чувствуют себя полноправными хозяевами».

Ранее прдставитель народной милиции ЛНР сообщил, что Киев перебросил к линии соприкосновения боевиков из запрещенной в России радикальной группировки «Правый сектор», а также наемников из Грузии и Польши.