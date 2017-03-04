Россиянке устроили допрос в Киеве за посещение Крыма

Россиянке устроили допрос в аэропорту Киева, когда узнали, что она посещала Крым. Об этом в интервью Business FM рассказала сама участница инцидента — специалист по пиару из Москвы. Она часто по работе бывает в украинской столице. В пятницу Светлана прилетела в Киев из российской столицы через Минск. В аэропорту «Борисполь» после расспросов о цели визита ее спросили, была ли она в Крыму за последние три года? Женщина ответила, что была. После этого сотрудник погранслужбы удалился с ее паспортом, а, вернувшись, пригласил на собеседование, рассказала Светлана:

Светлана специалист по PR «При пересечении границы гражданам именно Российской Федерации задается вопрос: «Были ли вы в Крыму, отдыхали ли вы в Крыму и когда в последнее время там были?». И если ты отвечаешь, что был в Крыму в то время, когда он уже вышел из состава Украины, то тебя просят пройти собеседование с представителями пограничной службы. Соответственно, я просидела еще пару часов в ожидании собеседования и после чего была приглашена в специальную комнату, где сидел пограничник. Он направил мне в лицо камеру, стал задавать подробные вопросы о том, когда были в Крыму, когда отдыхали, с кем были , что понравилось там, что не понравилось . И затем попросил зафиксировать также все ответы в письменном виде. Если ты говоришь о том, что ты в Крыму был, то, соответственно, тебе въезд на Украину, как оказалось, уже закрыт на протяжении ближайших пяти лет. А там будет видно, что дальше. Никакое давление, во-первых, не оказывается, это совершенно точно, очень дружелюбно, и пограничники, конечно, делают это не потому, что они звери. Они просто выполняют свою работу. Они задают те вопросы, которые им положено задавать. При мне завернули обратно в Москву двух человек, и то, что я узнала, оказывается, также относятся ко всем пассажирам , которые говорят о том, что они побывали в Крыму, который уже стал российским. Лично я восприняла этот вопрос не как вопрос в лоб со стороны пограничника, а как просто какую-то непринужденную беседу в момент, когда смотрят твой паспорт. Сначала задают вопрос: «Как дела? Как настроение? Откуда прилетели? Что вы хотели бы тут посмотреть? А зачем Вы здесь?» — все в веселой форме и манере. И между делом: «А когда вы были в Крыму?» и так далее. И ты как бы раскрываешься и говоришь о том, как и когда, и говоришь всю правду. А потом, когда я уже сидела и ждала собеседования, при мне российские граждане тоже подходили с паспортами к пограничнику, и они все уже, видимо, подготовлены к этому вопросу. Говорили, что нет. Но я думаю, что никаким образом проверить это невозможно. Узнала, здесь уже пребывая, что не так давно было принято решение со стороны украинских властей о таком шаге по отношению к гражданам РФ, а еще также узнала, что и при въезде в Европу в некоторых странах тоже задают подобные вопросы, то есть там тоже надо быть к этому готовыми».

По словам Светланы, людям, которым отказали в пересечении украинской границы, не пришлось оплачивать обратный билет —расходы взяла на себя авиакомпания либо украинская сторона. По данным портала 112 UA, в феврале этого года пограничники в аэропортах «Борисполь» и «Киев» запретили въезд на территорию Украины 19 россиянам. Издание напоминает, что в последние два года СБУ стремительно расширяет список лиц, въезд которых в Украину запрещен. Невъездными иностранцы становятся, в первую очередь, из-за посещения Крыма и Донбасса. Директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев считает, что такое поведение украинской стороны объясняется общегосударственной установкой:

Вадим Карасев украинский политолог, директор «Института глобальных стратегий» «Если такая практика действительно имела место, то, наверное, в расчете на то, чтобы меньше россиян считали, что Крым — это часть России. Практика такая, что Украина на всех уровнях — дипломатическом, международно-правовом, бытовом — пытается утвердить непреложность тезиса, что Крым остается частью Украины. Вот это официальная политика властей, она имеет такое распространение, такое измерение. Поскольку в России заявляют, что вопрос Крыма закрыт, не обсуждается — это официальная позиция российских властей, то контрпозиция украинских властей заключается в обратном: на всех уровнях, во всех возможных случаях стремиться к тому, чтобы проблема Крыма не считалась закрытой. Может быть, это какие-то неудобства, можно сфальшивить, сказать, что не был, и войти в Украину. Но главный факт остается: позиция властей, позиция Украины — она откладывается в сознании».

В министерстве курортов и туризма Крыма сообщали, что в 2016 году полуостров посетили более пяти миллионов туристов. Украинские СМИ писали, что число граждан России, посетивших Украину в 2015 году, уменьшилось почти вдвое. Границу пересекли 1 миллион 330 тысяч россиян. В 2014 году было 2,3 миллиона человек.