Украинский посол рассказал о беседе с Сешнсом о Крыме

Посол Украины Валерий Чалый сообщил, что имел личный разговор с генпрокурором США Джеффом Сешнсом незадолго перед встречей с послом России Сергеем Кисляком. Об этом сообщает Укринформ.

«Я могу подтвердить, что такая встреча в Конгрессе (с сенатором Сешнсом. — RT) была. Мы провели даже вдвое больше времени, чем предполагалось», — заявил Чалый.

По словам украинского посла, главной темой разговора была ситуация вокруг Крыма.

«В основном, я коротко рассказывал и пытался донести нашу позицию по Крыму», — отметил дипломат.

Он также сообщил, что конгресс США не сокращал военную помощь Украине.