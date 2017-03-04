В пресс-службе Орбакайте сообщили подробности переноса концертов на Украине

Организаторы концертов российской певицы Кристины Орбакайте на Украине посоветовали перенести выступления на осень, они обязательно состоятся, сообщили РИА Новости в пресс-службе певицы.

Ранее организаторы решили перенести концерт Орбакайте в Киеве, который должен был состояться 6 марта, на осень из-за негативного отношения украинцев к российским артистам. Концерты Орбакайте были запланированы в Харькове, Киеве, Днепре и Одессе на начало марта. В ряде СМИ ранее появилась информация о намерении радикалов сорвать шоу с участием певицы из-за ее выступления в Севастополе в июне 2014 года.

"Да, концерты действительно перенесены на осень. Организаторы на Украине посоветовали перенести концерты, но они все обязательно состоятся", — сказала собеседница агентства.

Концерты перенесены и в других украинских городах. Концерт в Харькове состоится 25 сентября, в Днепре (ранее Днепропетровск) — 27 сентября. Все билеты остаются действительными.