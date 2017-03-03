Миллион евро и золото нашла прокуратура Украины у экс-главы резиденции Януковича

Следствие по делу о комплексе отдыха «Пуща-Водица» продолжает генпрокуратура Украины.

Как сообщает на своей странице в Facebook генпрокурор Украины Юрий Луценко, 2 марта в данном уголовном производстве было сообщено о подозрении бывшему руководителю гос. управления делами И.Тарасюку. По его месту жительства провели обыск, во время которого обнаружены и изъяты документы, 1 млн евро, золото и другие вещи, которые имеют значение для следствия.

Ранее суд Киева постановил задержать Януковича и наложить арест на его плавучий ресторан в резиденции «Межигорье».