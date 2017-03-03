В Белоруссии осудили бойца "Азова" по прозвищу "Террор-машина"

МИНСК, 3 мар — РИА Новости. Витебский областной суд приговорил бывшего бойца украинского нацбатальона "Азов" Станислава Гончарова к семи годам лишения свободы, сообщил РИА Новости представитель суда.

Гончаров также известен как "Террор-машина". Он был задержан в апреле 2016 года. В отношении 20-летнего белоруса было возбуждено уголовное дело за злостное хулиганство: молодой человек, находясь в октябре 2013 года в Орше (Витебская область), издевался над подростками, а происходящее снимал на видео. Ему инкриминировали преступления по нескольким статьям уголовного кодекса — злостное хулиганство; разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни; грабеж.

"Гончаров приговорен к наказанию в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием в колонии усиленного режима", — сказал представитель суда.

Вместе с Гончаровым были осуждены еще семеро молодых людей в возрасте от 18 до 22 лет. Они приговорены к различным наказаниям — от одного года ограничения свободы до шести лет лишения свободы.

Как ранее сообщало МВД Белоруссии, у правоохранителей есть информация, что Гончаров принимал участие в боевых действиях на востоке Украины в составе батальона "Азов" с 2014 по 2016 годы.